Треть опрошенных россиян не знают порядок расчета пенсии

По данным сервиса Superjob, 34% респондентов затруднились с оценкой пенсионной системы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Треть россиян не знают, как рассчитывается пенсия, еще 34% затруднились с оценкой пенсионной формулы, следует из результатов опроса сервиса Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Каждый третий россиянин 1967 года рождения и моложе признался, что не знает, как формируется и рассчитывается пенсия. 34% затруднились с оценкой пенсионной системы. Мужчины признавались в неосведомленности чаще (36% против 29% среди женщин)", - следует из результатов опроса.

Чаще всего в незнании базовых принципов расчета пенсии признавались россияне до 34 лет.

Опрос проводился с 12 по 15 января среди экономически активного населения России от 1967 года рождения и моложе. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек.

Пенсионные коэффициенты

Пенсию по старости назначают по достижении определенного возраста, при наличии необходимого страхового стажа и накопленных пенсионных коэффициентов. Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) - показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, нужной для расчета пенсии. При назначении пенсии все начисленные ИПК складывают. Чем выше заработная плата, тем больше ИПК будет начислено.

Страховую пенсию по старости назначат, если набрано необходимое количество коэффициентов. Общий размер страховой пенсии складывается из фиксированной части и стоимости всех накопленных ИПК.