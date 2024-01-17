В Магаданской области в 2024 году начнется масштабная модернизация систем отопления

Завершить работы намерены до конца ноября 2025 года

ТАСС, 17 января. Подрядчик из Казани займется модернизацией систем отопления и ЖКХ в округах Магаданской области. В 2024 году работы начнутся в поселках городского типа Эвенск и Омсукчан, завершение работ запланировано на 30 ноября 2025 года, сообщает пресс-служба Минстроя Колымы.

"В этом году приступят к работам в отдаленном Эвенске. Проект установки модульной котельной и модернизации сетей в поселке успешно прошел государственную экспертизу. С января ООО "Энергопрогресс" собирается завозить часть материалов по зимнику. Обустройством зимника обещал заняться бизнесмен Игорь Донцов. Если все пройдет по плану, новые трубы и современная котельная ждут эвенчан уже в этом году. Срок окончания работ по контракту в обоих поселках - 30 ноября 2025 года", - сообщает ведомство.

К тому же, государственную экспертизу проходит проект модернизации магистральных сетей теплотрассы в Омсукчане. Здесь планируют построить модульную котельную на угольном топливе и еще одну - резервную на случай ЧС.

"Кроме того, будут заменены тепловые сети с учетом увеличения их пропускной способности. На 20 градусов увеличится и норматив подачи тепла. Если сегодня он составляет 75/50 градусов, то будет 95/70. Соответственно, батареи в квартирах станут теплее", - добавили в пресс-службе.

Северо-Эвенский муниципальный округ расположен в юго-восточной части области. Там проживают около 1,8 тыс. человек.