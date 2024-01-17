Индекс Hang Seng на бирже Гонконга снизился на 0,64% на открытии торгов

Индекс Hang Seng Tech снизился на 0,95%

ГОНКОНГ, 17 января. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов снизился на 0,64%, до отметки 15 764,38.

Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, снизился на 0,95%, до отметки 3 294.

Снижению основного индекса способствовало падение цен на акции компаний, работающих в сфере услуг связи, финансовом секторе, отрасли потребительских товаров, а также в сфере информационных технологий.

Так, акции технологического гиганта Tencent на открытии торгов упали на 1,91%, ценные бумаги одного из лидеров КНР в области онлайн-коммерции Alibaba потеряли в цене 0,6%.

Из "голубых фишек" ценные бумаги 7 компаний продемонстрировали рост на открытии торгов, у 59 они подешевели, еще у 16 компаний акции не изменились в цене.

Гонконгский девелопер Hang Lung Properties стал "голубой фишкой", чьи акции продемонстрировали наибольший рост (+1,96%). "Голубой фишкой", чьи ценные бумаги сильнее всего потеряли в цене, стала стала специализирующейся на доставке еды холдинговая компания Meituan (-1,96%).