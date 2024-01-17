В Приамурье в 2023 году спрос на "Дальневосточную ипотеку" вырос на 40%

В регионе оформили более 4,2 тыс. жилищных займов на общую сумму около 21 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 января. /ТАСС/. Более 4,2 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" оформили в Амурской области в 2023 году, что на 40% выше показателя 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве экономического развития и внешних связей.

"За прошлый год жилищный займ на особых условиях оформили свыше 4,2 тыс. раз на общую сумму порядка 21 млрд рублей. В 2022 году жилищные условия улучшили около 3 тыс. амурских молодых семей, а общая сумма выданных банками средств составила порядка 13,6 млрд рублей", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в министерстве отметили, что на региональном уровне действуют также дополнительные преференции по "Дальневосточной ипотеке". Например, молодым семьям на приобретение жилья в сельской местности предоставляется единовременная выплата до 500 тыс. рублей. В прошлом году мерой поддержки воспользовалось 86 семей. Это на 70% больше, чем в 2022 году.

"Дальневосточная ипотека", разработана для жителей Дальневосточного федерального округа по поручению президента России Владимира Путина. В конце ноября 2023 года по его поручению действие льготной ипотечной программы расширили - теперь она носит название "Дальневосточная и арктическая ипотека". Согласно программе, жилье по льготной ставке в 2% могут приобрести педагоги и медработники, отработавшие в Арктике не менее пяти лет, супруги не старше 35 лет, одинокие родители с несовершеннолетними детьми, приезжие специалисты и обладатели дальневосточного гектара. Также был увеличен лимит ипотеки - до 9 млн рублей.