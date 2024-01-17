В Приморье за год на 53% увеличилось число самозанятых

Статус получили более 92 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Количество самозанятых граждан, применяющих льготную налоговую ставку, в Приморье увеличилось за год на 53% - с 60 до 92 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра "Мой бизнес".

"Самозанятыми в Приморье стали более 92 тыс. человек. Количество самозанятых в регионе выросло почти на 53% по сравнению с показателями прошлого года. В начале прошлого года самозанятыми зарегистрировались более 60 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что использовать специальный налог на профессиональный доход могут и индивидуальные предприниматели, которые работают без наемных сотрудников.

Городами-лидерам по количеству зарегистрированных самозанятых стали Владивосток - более 32 тыс., Уссурийск - более 10 тыс., Находка - более 8 тыс. Режим самозанятости выбирают люди, оказывающие услуги в сфере красоты, ремонта, репетиторства, а также сдающие квартиры в аренду. Заявить о себе и разобраться в тонкостях ведения своего дела самозанятым помогает центр "Мой бизнес" по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Там малому бизнесу помогают заключать договоры, разобраться в аспектах ведения бухгалтерского учета, проводят правовые и бухгалтерские консультации и обучают бизнес-планированию.

Продвигать свой бренд самозанятым помогут такие услуги, как радиореклама, создание фотоконтента, рекламная полиграфия. До конца апреля также действует федеральная мера поддержки по удвоению бюджета на рекламу во "ВКонтакте". Кроме того, самозанятые могут узнать, как написать бизнес-план для заключения социального контракта. Если необходимо место для работы, то в центре доступны услуги коворкинга.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, с начала 2020 года этот режим стал доступен в 23 российских регионах. В Приморском крае возможность работы в таком налоговом режиме ввели с 1 июля 2020 года. Доходы от налога перечисляются в местные бюджеты. Режим можно использовать, пока сумма дохода в течение года не превысит 2,4 млн рублей.