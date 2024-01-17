На долю iPhone пришлась пятая часть мирового рынка с почти 235 млн поставок

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Apple обошла Samsung по производству смартфонов в 2023 году и стала мировым лидером. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценки исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

По его информации, в 2023 году на долю смартфонов iPhone от компании Apple пришлась пятая часть мирового рынка с почти 235 млн поставок. Samsung, чьи поставки упали до 226,6 млн, заняла второе место, опередив таких китайских производителей, как Xiaomi Corp, Transsion, Vivo и др.

Согласно оценкам IDC, Apple смогла занять лидирующую позицию за счет так называемых агрессивных продаж устройств премиум-класса, а также привлекательных предложений по системе trade-in.