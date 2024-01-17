В Москве компания ускорила производство матрасов на 34% благодаря нацпроекту

В частности, на предприятии сократили маршруты перемещения сырья и готовой продукции, организовали места хранения полуфабрикатов и провели сортировку запасов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Национальный проект "Производительность труда" помог московской компании ускорить производство матрасов на 34%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Московская компания "Димакс", производитель товаров для сна, сократила время производства ортопедических матрасов на 34% благодаря нацпроекту "Производительность труда". В течение шести месяцев компания совместно с экспертами Регионального центра компетенций Москвы оптимизировала процесс производства ортопедических матрасов, который обеспечивает 50% выручки", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что, в частности, были сокращены маршруты перемещения сырья и готовой продукции, организованы места хранения полуфабрикатов, проведена сортировка запасов. На предприятии также внедрили новые стандарты выполнения технических операций и обслуживания оборудования - это позволило увеличить его эффективность на 20%.

Благодаря этим мерам теперь компания производит более 13 матрасов вместо восьми на человека в смену. Для изготовления одного изделия требуется 118 минут - на 62 минуты меньше, чем до начала участия в нацпроекте. На треть сократились неиспользуемые запасы - с 24 до 16 куб. м. Кроме того, методике бережливого производства обучены 16 сотрудников и подготовлены три внутренних тренера, которые будут распространять полученный опыт на все производство, отметили в департаменте.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.