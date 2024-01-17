СМИ: японские судоходные компании полностью приостанавливают перевозки через Красное море

Решение приняли NYK Line, Mitsui OSK Lines и Kawasaki Kisen Kaisha

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/. Крупнейшие японские судоходные компании полностью приостанавливают перевозки через Красное море в связи с обострением ситуации в регионе. Об этом сообщил телеканал NHK.

Как отмечается, соответствующее решение приняли NYK Line, Mitsui OSK Lines и Kawasaki Kisen Kaisha. До настоящего времени они ограничивали лишь перевозки судами, связанными с Израилем, однако теперь приостановлены будут перевозки и всеми остальными судами.

В качестве альтернативного маршрута будет использоваться путь через мыс Доброй Надежды на юге Африки, что приведет к увеличению сроков поставок и росту стоимости перевозок.

Ранее японская компания Suzuki объявила, что на неделю приостановит работу своего сборочного предприятия в Венгрии из-за нарушения поставок комплектующих, в том числе двигателей, из Японии в связи с ситуацией в Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.