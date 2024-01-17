Президент Колумбии заявил о недопустимости добычи нефти на спорной территории Эссекибо

По мнению Густаво Петро, планета сталкивается с климатическим кризисом

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил о недопустимости добычи нефти на оспариваемой Венесуэлой у Гайаны территории Эссекибо.

"Дело не в том, кто владеет [территорией] Эссекибо, а в том, что нефть оттуда не должна добываться", - заявил Петро на посвященной защите лесов Амазонки сессии Всемирного экономического форума в Давосе. По его мнению, планета сталкивается с климатическим кризисом, в связи с чем запасы нефти и природного газа должны быть сохранены, чтобы не допустить дальнейшего ущерба окружающей среде.

Колумбийский лидер отметил, что "Гайана и Венесуэла должны получить компенсацию, чтобы расположенная в джунглях Амазонки на территории Эссекибо нефть не добывалась". "Этот вопрос можно было бы возложить на Англию и США", - добавил Петро.