Новые рейсы между Владивостоком и Китаем откроют в феврале

В 2023 году общий пассажиропоток Международного аэропорта Владивосток достиг 2,5 млн пассажиров

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Число международных отправлений в аэропорту Владивостока в 2023 году достигло 193 тыс. человек - почти в четыре раза больше, чем в 2022 году. Это произошло за счет увеличения количества рейсов в Китай - в феврале откроют два новых направления, сообщает пресс-служба агентства международного сотрудничества Приморья.

"На сегодняшний день из аэропорта Владивостока в КНР еженедельно летает 21 рейс (Пекин - 10 рейсов, Харбин - 10 рейсов, Далянь - 1 рейс), при этом с начала февраля планируется возобновить авиасообщение с Шанхаем (два рейса в неделю) и Яньцзи (с 7 февраля один рейс, со 2 марта два рейса в неделю)", - говорится в сообщении.

Число пассажиров на международных сообщениях в разы меньше, чем в 2019 году - последнем до начала коронавирусной пандемии, когда число пассажиров в аэропорте Владивосток составляло 1 млн 451 тыс. при этом в четыре раза больше, чем в 2022 году.

В 2023 году общий пассажиропоток Международного аэропорта Владивосток достиг 2,5 млн пассажиров.