В работе WhatsApp произошел сбой

По данным сервиса сбой.рф, за сутки об ошибках сообщили 1 346 пользователей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сбои фиксируются в работе приложения WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). За последние сутки об ошибках сообщили 1 346 пользователей, следует из данных сервиса сбой.рф.

Больше всего сообщений о сбоях поступает из Башкирии (53%), Татарстана (15%) и Москвы (14%). Чаще всего пользователи жалуются на проблемы при отправке сообщений.

По данным сервиса, также ошибки в работе приложения наблюдается в Самарской области (10%), Нижегородской области (2%) и Санкт-Петербурге (1%).