На Кубани первый блок ТЭС "Ударная" выдал полную мощность в ЕЭС России

В пресс-службе госкорпорации "Ростех" сообщили, что в течение января объект планируется ввести в эксплуатацию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Компания "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") завершила комплексное испытание первого энергоблока ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае. Оборудование 72 часа работало на полной мощности, поставляя электроэнергию в Единую энергосистему страны, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Оборудование отработало 72 часа в режиме номинальной мощности, поставляя электроэнергию в Единую энергосистему страны. Заявленные характеристики были подтверждены, в течение января объект планируется ввести в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

По слова вице-премьера РФ Александра Новака, готовность проекта находится на высоком уровне. "Проект очень важен для Краснодарского края и всего юга России. Он призван сократить энергодефицит в регионе и повысить надежность энергетической системы страны. Сегодня мы видим в Тамани хороший прогресс, готовность объекта достаточно высокая. Важно, что первый блок станции уже работает", - заявил Новак, слова которого цитирует пресс-служба Ростеха.

Мощность первого энергоблока составляет 230 МВт. Суммарная мощность ТЭС "Ударная" составит 560 Мвт. Станция обеспечит электроэнергией жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия Кубани. Основной вид топлива для энергоблоков природный газ.

В состав генерирующего оборудования станции войдет первая отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М, коэффициент полезного действия которой превышает 36%, что сопоставимо с лучшими газотурбинными двигателями зарубежного производства.

"Проект ТЭС "Ударная" - большой и сложный. В связи с геополитической ситуацией были серьезные изменения, в том числе в составе генерирующего оборудования. Тем не менее, наши предприятия - и строители, и поставщики оборудования - справляются с этим вызовом. ГТД-110М - наша гордость, эта первая отечественная машина такого класса, которая не просто позволяет заместить иностранные аналоги, но и превосходит их по ряду ключевых параметров", - сказал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, слова которого приводятся в сообщении.