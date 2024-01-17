"Новатэк" в 2023 году нарастил добычу газа на 0,3%

Она достигла 82,39 млрд куб. м

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Новатэк" в 2023 году увеличил добычу природного газа на 0,3%, до 82,39 млрд куб. м по сравнению с показателем за 2022 год, сообщила компания.

По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), в 2023 году составил 78,63 млрд куб. м, что на 2,7% выше уровня 2022 года.

Добыча жидких углеводородов "Новатэка" выросла на 3,6% в 2023 году, до 12,37 млн тонн. В целом, добыча углеводородов увеличилась на 0,9% и достигла 644,7 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Общий объем реализации жидких углеводородов в 2023 году составил 15,9 млн тонн, что на 0,3% выше аналогичного показателя за 2022 год.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК вырос на 1,2% и составил 13,4 млн тонн. На комплексе в Усть-Луге объем переработки стабильного газового конденсата вырос на 0,4% и составил 7 млн тонн.