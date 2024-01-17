СМИ: крупные российские компании массово покидают Кипр

По данным Phileleftheros, в их числе TCS Group Holding, девелоперская группа "Эталон" и ретейлер Fix Price

НИКОСИЯ, 17 января. /ТАСС/. Крупные российские компании, которые в свое время выбрали Кипр в качестве основной базы, массово покидают остров. Об этом пишет газета Phileleftheros.

"Текущий период характеризуется как период формирования карты в сфере финансовых услуг на Кипре. И это потому, что массовый выезд российских компаний, выбравших остров своей базой, уже факт, и он будет продолжаться", - указывает издание.

Phileleftheros обращает внимание на то, что крупные компании переводятся либо в Россию (в специальный административный район), либо в соседние страны, например, в Казахстан. Как отмечает издание, большое число фирм объявили в последние месяцы о том, что вскоре навсегда попрощаются с Кипром. В их числе газета называет TCS Group Holding (является материнской компанией банка "Тинькофф"), девелоперскую группу "Эталон", собрание акционеров которой в середине декабря 2023 года одобрило смену регистрации с Кипра на Калининградскую область, ретейлера Fix Price (одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен), который в ноябре 2023 года принял решение о переносе ее юридического адреса с Кипра в Казахстан. В этом же списке United Medical Group - холдинговая компания Европейского медицинского центра (EMC), осуществившая перерегистрацию в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Как отмечает Phileleftheros, еще три значимые компании с лета 2023 года решили покинуть Кипр. Это "Трансмашхолдинг" (ТМХ - лидер среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ), Globaltrans, считающаяся одной из крупнейших частных компаний по управлению железными дорогами (работает в России и странах СНГ) и онлайн-ретейлер Ozon.

В ноябре 2023 года Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал доклад под названием Cyprus Confidential, в котором якобы были вскрыты факты коррупции и нарушения международных санкций на Кипре. Расследование среди прочего касалось инвестиций российских бизнесменов на острове и давнего скандала с "золотыми" паспортами. Местные СМИ, в частности, ссылались на содержащиеся в докладе ICIJ документы, указывающие на то, что к обходу антироссийских санкций причастны сотрудники кипрского отделения агентства PricewaterhouseCoopers (PwC). В день публикации доклада президент страны Никос Христодулидис заявил, что власти проведут собственное расследование и даже привлекут для этого зарубежных экспертов. А в декабре издание Politis сообщило, что банковский сектор Кипра получил от властей указание прекратить все операции с российскими рублями. Газета связала это решение с расследованием случаев возможного нарушения санкций против России.