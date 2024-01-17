В России впервые выдали сертификат "Халяль" производящей инсулины компании

Сертификат будет действовать до конца 2026 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сертификат "Халяль" впервые в России выдан производителю инсулинов - компании "Герофарм", сообщили ТАСС в ее пресс-службе.

"Препараты "Герофарм" стали первыми инсулинами, получившими сертификацию "Халяль" от международного центра стандартизации и сертификации - единственной организации на территории России, получившей полномочия от председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России. Сертификат будет действовать до конца 2026 года", - говорится в сообщении.

Система "Халяль", определяющая пищевую продукцию, а также лекарства на соответствие канонам ислама, признана на российском уровне в 2009 году. Халяльными признаются лишь те препараты, в производстве которых использованы только разрешенные в соответствии с нормами религии ингредиенты. В частности, лекарства не должны содержать спирт и другие запрещенные для мусульман вещества, например, кровь и клетки тканей свиней. Кроме того, халяльными не могут считаться медикаменты, изготовленные на основе клеток животных, умерщвленных не в соответствии с канонами ислама, напомнили в "Герофарме".

"Опасения и переживания пациентов, исповедующих ислам, во многом связаны с историей производства инсулинов. Строение свиного гормона ближе всего к человеческому, поэтому именно инсулин, выделяемый из поджелудочных желез новорожденных поросят, использовался в производстве препаратов до 80-х годов прошлого века. Создание современных инсулинов "Герофарм" - это высокотехнологичное производство. Препараты не имеют животного происхождения, а синтезируются благодаря микроорганизмам в современных лабораториях", - отметили в компании.

Инсулины включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Их применение позволяет компенсировать заболевание и вести пациентам привычный образ жизни.