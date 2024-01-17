Исполнительным директором BP назначили Мюррея Очинклосса

Он временно возглавлял компанию после ухода в отставку бывшего руководителя Бернарда Луни

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Мюррей Очинклосс стал новым исполнительным директором британской нефтегазовой компании BP. Об этом говорится в заявлении компании.

"Совет директоров BP назначил Мюррея Очинклосса главным исполнительным директором BP с немедленным вступлением в силу. Мюррей, исполняющий обязанности генерального директора с сентября 2023 года, продолжит оставаться членом совета директоров BP", - отмечается в релизе.

Очинклосс временно возглавлял компанию после ухода в отставку ее бывшего руководителя Бернарда Луни. До этого он больше трех лет занимал должность финансового директора BP.

"С сентября совет директоров BP занимался поиском нового исполнительного директора для компании, к этой задаче подошли очень тщательно, а конкуренция среди кандидатов была крайне высока. Детально рассматривалось несколько высококлассных кандидатур, - заявил председатель совета директоров BP Хельге Лунд. - Совет директоров единодушен в том, что Мюррей был выдающимся кандидатом и будет подходящим руководителем для BP".

Сам Очинклосс подчеркнул, что на новом посту сосредоточится на финансовых результатах компании, обеспечении эффективности и безопасности ее деятельности и долгосрочном росте.