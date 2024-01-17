В Великобритании инфляция по итогам 2023 года составила 4%

Итоговые цифры оказались выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост цен в декабре на 3,8%

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Инфляция в Великобритании по итогам 2023 года составила 4%. Об этом говорится в отчете Национальной статистической службы Соединенного Королевства.

Итоговые цифры оказались выше ожиданий экспертов, опрошенных агентством Reuters: они прогнозировали рост цен в декабре на 3,8%.

В ноябре инфляция составила 3,9% в годовом выражении, в октябре - 4,6%.

По итогам 2022 года инфляция в Великобритании достигла 10,5%. Премьер-министр королевства Риши Сунак называл сокращение этого показателя вдвое к концу 2023 года одной из пяти главных целей правительства. Эта цель была достигнута еще в октябре.