Расходы бюджета на нацпроекты на 1 января составили 2,98 трлн рублей

Минфин отметил, что это 99,2% от плановых бюджетных назначений

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ на национальные проекты на 1 января 2024 года предварительно составили около 3 трлн рублей или 99,2% от плановых бюджетных назначений, сообщается на сайте Минфина РФ.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 января 2024 года, составило 2 983,8 млрд рублей или 99,2% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.

Самые высокие показатели исполнения отмечены у нацпроектов "Безопасные и качественные дороги" (100%), "Наука и университеты" (100%), "Демография", "Экология" (99,9%) и "Международная кооперация и экспорт" - 99,9%, а также "Образование" (99%).

Исполнение по нацпроекту "Жилье и городская среда" - 99,8%, "Производительность труда" - 99,7%, "Культура" - 99,4%, "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) - 99,6%, "Здравоохранение" - 97,9%.

Минимальные показатели исполнения отмечены у нацпроектов "Туризм и индустрия гостеприимства" - 97,4%, "Цифровая экономика Российской Федерации" - 95,8% и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 92,9%.