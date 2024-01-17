Круизный лайнер Mengxiang совершил первый рейс из Санья во вьетнамский Хюэ

До начала марта лайнер в общей сложности совершит 15 рейсов

ХАЙКОУ /Китай/, 17 января. /ТАСС/. Управляемый гонконгской компанией круизный лайнер Mengxiang отправился в свой первый рейс из китайского города Санья (южная провинция Хайнань) во вьетнамский город Хюэ. Тем самым, как пишет газета "Санья жибао", был запущен новый туристический круизный маршрут.

Судно пришвартовалось в международном круизном порту Санья 14 января, чтобы забрать пассажиров. В общей сложности лайнер до начала марта совершит 15 рейсов. Туры рассчитаны на три, четыре, пять и шесть дней в зависимости от конечной точки маршрута. Из Санья будут выполняться рейсы во Вьетнам в города Хюэ, Нячанг и Дананг. Кроме того, будут отдельные туры с выходом из порта острова Феникс в районе Санья. Цены на билеты варьируются в зависимости от пакета - от 19,9 тыс. юаней ($267) до 16,8 тыс. юаней ($2,3 тыс.) с человека.

"Я с нетерпением жду этой поездки и возможности познакомиться с этим международным круизным лайнером вместе со своей семьей. Таможенное оформление здесь проходит очень быстро. Я надеюсь, что в будущем Санья откроет больше круизных маршрутов и запустит более привлекательные туристические продукты", - приводит издание слова одного из пассажиров первого рейса.

Данное судно имеет общий тоннаж в 77,4 тыс. тонн. На нем 15 палуб и свыше 1 тыс. номеров, которые способны вместить более 2,2 тыс. пассажиров. На данный момент это самый большой приписанный к хайнаньскому порту круизный лайнер.

Генеральный менеджер компании Chengcheng Cruise, которой принадлежит судно, Лю Бо указал, что запуск этих новых маршрутов позволит повысить туристический потенциал провинции Хайнань и предоставить путешественникам со всего мира дополнительные возможности для отдыха. По его мнению, налаживание взаимодействия между туристической, портовой и логистической отраслями поможет сделать Санья известным местом для международных круизных туров.

Согласно официальным данным местной таможни, с 25 сентября 2023 года, когда в Санья возобновились международные круизные туры, порт города принял в общей сложности 24 круизных лайнера, а пассажиропоток составил 72 тыс. человек. Благодаря оптимизации системы оформления документов пропускная способность на таможне для отбывающих пассажиров выросла с 832 до 1,6 тыс. человек в час.