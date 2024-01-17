Один из энергоблоков Смоленской АЭС отключили для проведения планового ремонта

Работы будут проводиться в течение 41 суток

ТАСС, 17 января. Энергоблок №3 Смоленской атомной электростанции (АЭС) отключили от сети для проведения планового ремонта. Работы будут проводиться в течение 41 суток, сообщила пресс-служба атомной станции.

"На Смоленской АЭС стартовала первая в текущем году ремонтная кампания. В соответствии с графиком, утвержденным концерном "Росэнергоатом", энергоблок №3 выведен в текущий плановый ремонт сроком на 41 сутки", - говорится в сообщении.

На ремонт, модернизацию и повышение его безопасности будет направлено почти 342 млн рублей. Кроме того, в течение 2024 год плановый ремонт проведут на энергоблоках №1 и №2, добавили в пресс-службе.

Смоленская атомная электростанция расположена около города Десногорска (Смоленская область). Строительство станции началось в 1975 году, ввод в эксплуатацию состоялся в 1982 году. На станции эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВтч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями региона.