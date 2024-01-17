Комитет Думы одобрил обязанность использования системно значимыми банками оценки рисков

Сейчас банки имеют право применять этот подход добровольно с разрешения ЦБ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который обязывает системно значимые банки применять модели оценки рисков с 1 января 2030 года. Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым, вносит поправки в закон "О Центральном банке РФ (Банке России)".

Законопроектом предлагается сделать обязательным переход всех системно значимых кредитных организаций к применению модельного подхода к оценке величины кредитного риска (подхода на основе внутренних рейтингов). Такой подход предусматривает оценку рисков и капитала на основе внутренних рейтингов заемщиков, которые присваивают сами банки.

Сейчас банки имеют право применять этот подход добровольно с разрешения Банка России. Сейчас его используют четыре банка. Согласно законопроекту, все банки начнут применять его с 1 января 2030 года. В случае несоблюдения системно значимой кредитной организацией обязательного порядка применения банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска Банк России вправе в установленном им порядке установить для системно значимой кредитной организации (банковской группы) повышенные минимально допустимые значения надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) либо применить к ней иные меры.

Порядок получения разрешения на применение банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков устанавливается Банком России. В рамках этой компетенции в нормативных актах Банка России будет однозначно установлено, в каких случаях при наличии в банковских методиках и моделях несоответствий установленным требованиям принимается решение о выдаче разрешения "с условиями", а в каких - об отказе в выдаче разрешения.

Также проектом закона предлагается разрешить использовать средства пенсионного фонда Банка России для дополнительного пенсионного обеспечения служащих ЦБ с привлечением третьих лиц, в том числе негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Действующее законодательство не предполагает перечисление пенсионных взносов Банка России в НПФ в качестве правомерного применения. Такие нормы позволят совершенствовать систему льгот Банка России, поспособствуют эффективному разрешению задач привлечения и удержания персонала Банка России, говорится в пояснительной записке.

Госдума рассмотрит проект закона на пленарном заседании 23 января.