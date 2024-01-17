Мишустин: транспортная безопасность в новых регионах должна быть на самом высоком уровне

По словам премьер-министра, все мероприятия по безопасности на местах должны осуществляться по российским стандартам

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Транспортная безопасность в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях должна быть на самом высоком уровне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Ространснадзора Виктором Басаргиным.

"Очень важная, значимая задача касается новых регионов: транспортная безопасность там должна быть на самом высоком уровне", - подчеркнул глава кабмина и указал, что все мероприятия по безопасности на местах должны осуществляться по российским стандартам.

По словам Басаргина, территориальные подразделения Ространснадзора на новых территориях уже почти полностью обеспечены кадрами, которые привлекаются среди местного населения.

"Мы сегодня выдали уже 175 лицензий на осуществление деятельности по перевозке пассажиров - пассажиры переезжают в другие регионы, межрегиональные перевозки осуществляются. Правда, пока оформляем лицензии на бумажных носителях. Мы лицензировали железнодорожную компанию в новых территориях и внесли в реестр более 1,5 тыс. транспортных средств",- сказал Басаргин.

На встрече также обсуждались и другие вопросы, в том числе о цифровой трансформации отрасли. Мишустин пояснил, что сейчас транспортная логистика играет важнейшую роль - это и оптимизация путей, правильное использование всех видов транспорта, а также использование соответствующих технологий, которые связаны с сопряжением транспортного обслуживания. "Очень важно расширять практику применения электронных документов и сокращать сроки предоставления всех услуг", - отметил председатель правительства.

В ходе общения Мишустин обратил внимание и на важность работы ведомства. "Ведь стабильная работа нашей транспортной сферы - это залог благополучной работы всех других отраслей, это прямое влияние на смежные отрасли", - подчеркнул премьер.