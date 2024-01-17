Сбер сохраняет цель по дивидендам за 2023 год не менее 50% от прибыли по МСФО

По словам старшего вице-президента Сбербанка Тараса Скворцова, в настоящее время нет каких-то значимых событий, которые требовали бы пересмотра ожидания группы в части дивидендов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сбербанк сохраняет цель по дивидендным выплатам за 2023 год в размере не менее 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщил журналистам старший вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов.

"Наша цель в 50% по группе в виде дивидендов сохраняется", - отметил он, указав, что Сбербанк ожидает сильного результата по МСФО за 2023 год.

Скворцов добавил, что в настоящее время нет каких-то значимых событий, которые требовали бы пересмотра ожидания группы в части дивидендов.

Ранее Сбербанк отчитался по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 год, сообщив, что его чистая прибыль выросла в пять раз, до 1,493 трлн рублей.

Сбер 6 декабря представил новую стратегию развития своего бизнеса до 2026 года, в рамках которой будет фокусироваться на развитии искусственного интеллекта нового поколения и человекоцентричного подхода. Финансовыми целями стратегии-2026 стали рентабельность капитала свыше 22% в каждый год, норматив достаточности общего капитала Н20.0 свыше 13,3%, уровень дивидендных выплат - 50% от чистой прибыли.