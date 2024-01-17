РЖД в 2023 году приобрели 557 новых отечественных локомотивов

Как сообщили в компании, на обновление тягового подвижного состава в 2023 году направили 129 млрд рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. РЖД в 2023 году приобрели 557 локомотивов отечественного производства. Всего на обновление тягового подвижного состава в прошлом году было направлено 129 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте РЖД.

"В 2023 году ОАО "РЖД" направило на обновление тягового подвижного состава 129 млрд рублей. На сеть железных дорог поступило 557 локомотивов. Все они - отечественного производства", - сказано в сообщении.

Всего в структуре закупок компании 310 электровозов, в том числе 282 грузовых и 247 тепловозов, из них 4 пассажирских тепловоза ТЭП70БС. Парк грузовых тепловозов также пополнили 12 новых импортозамещенных локомотивов серии 3ТЭ28, сообщила компания.

В РЖД отметили, что 209 новых машин пополнили парки локомотивных депо Восточного полигона и работают в следующих депо - Абакан (Хакасия), Чита (Забайкальский край), Смоляниново (Приморский край), Комсомольск (Хабаровский край) и Зима (Иркутская область).

В 2022 году холдинг направлял на обновление тягового подвижного состава свыше 89 млрд рублей и на сеть железных дорог поступило 497 локомотивов.