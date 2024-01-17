Hyundai Motor продала один из четырех заводов в Китае

Оставшиеся предприятия будут переориентированы на рынок Юго-Восточной Азии и на производство более премиальных моделей

СЕУЛ, 17 января. /ТАСС/. Южнокорейская корпорация Hyundai Motor продала свой завод в китайском Чунцине в конце 2023 года примерно за $226 млн в рамках реорганизации бизнеса в КНР на фоне падения продаж. Об этом сообщил журнал Business Korea.

Автоконцерн появился на рынке КНР в 2002 году. Завод в Чунцине стал пятой площадкой Hyundai Motor в Китае и начал работу в 2017 году. Его производственная мощность составляла 300 тыс. автомобилей в год. Завод прекратил работу в 2021 году.

В том же году Hyundai Motor продала одно из предприятий в Пекине. После сделки в отношении производства в Чунцине у южнокорейской корпорации останется три завода в КНР. Однако один из них, расположенный в Чанчжоу, как сообщает журнал, планируется продать уже в 2024 году. Эти меры применяются в рамках реорганизации бизнеса в Китае с целью повышению его прибыльности.

Покупателем производства в Чунцине станет компания Yufu Industrial Complex Construction. Как отмечает газета Korea Herald, ее главным акционером является компания, которая принадлежит городу Чунцин. Сделка состоялась на фоне того, что доля продаж Hyundai Motor на рынке в Китае сократилась до 1,4% в 2023 году. На это повлияли растущая популярность местных автомобильных марок, государственная политика по поддержке китайских брендов и политические разногласия между КНР и Республикой Корея, а также пандемия.

Hyundai Motor вложила в завод около $1,2 млрд. В августе 2023 года завод пытались продать за 3,6 млрд юаней, что в два раза больше суммы сделки в $226 млн.

Газета Korea Times добавляет, что оставшиеся в Китае заводы Hyundai Motor планирует переориентировать на рынок Юго-Восточной Азии и на производство более премиальных моделей.