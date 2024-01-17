ФАС согласовала цену первого российского дженерика для лечения заболеваний глаз

Цена за упаковку с одним флаконом препарата "Лаксолан" в дозировке 10 мг/мл составила 32 091 рубль

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на офтальмологический препарат "Лаксолан". Действующим веществом препарата является ранибизумаб, сообщила служба в своем официальном Telegram-канале.

"Согласованные ведомством предельные отпускные цены на "Лаксолан" снижены на 17%. Так, цена за упаковку с 1 флаконом препарата в дозировке 10 мг/мл составила 32 091 рубль", - отмечается в сообщении ФАС.

Cравнение проводилось относительно референтного лекарственного препарата иностранного производства "Луцентис". Его цена за аналогичный флакон зарегистрирована на уровне 38 548 рублей.

"Согласование цен на первый отечественный дженерик повысит его доступность для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - сообщила антимонопольная служба.