В Томской области начался монтаж "реактора будущего"

На площадке, где будет построен энергоблок, установлена стальная опорная плита весом 165 тонн

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Росатом начал строительство "реактора будущего" на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-300 в Северске в Томской области. Как сообщает пресс-служба АО "ТВЭЛ" (топливный дивизион госкорпорации), на площадке, где будет построен энергоблок с инновационным реактором, установлена стальная опорная плита реактора общим весом 165 тонн и в шахту реактора погружена первая часть корпуса реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 - нижний ярус ограждающей конструкции.

"В Северске Томской области на строительной площадке Опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) достигнута знаковая веха в строительстве энергоблока с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Установлена стальная опорная плита реактора общим весом 165 тонн. В шахту реактора строители погрузили первую часть корпуса реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 - нижний ярус ограждающей конструкции", - говорится в сообщении.

Ограждающая конструкция - внешняя часть корпуса реакторной установки. Она обеспечивает удержание теплоизоляционного бетона, формирует дополнительный локализующий барьер защиты, который следует за границей контура теплоносителя. На ее поверхности температура должна быть не больше 60 градусов, а радиационный фон фактически равен естественному.

Энергоблок мощностью 300 МВт на базе быстрого реактора БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем, реализующий принципы "естественной безопасности", - это ключевой элемент ОДЭК, создающегося по проекту "Прорыв" на площадке Сибирского химического комбината в (АО "СХК", предприятие ТВЭЛ, г. Северск Томская область). Помимо энергоблока, ОДЭК будет включать объекты пристанционного ядерного топливного цикла - комплекс по производству смешанного уран-плутониевого нитридного топлива, а также модуль переработки облученного ядерного топлива.

"Начался монтаж первой в мире реакторной установки на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем - реактора четвертого поколения БРЕСТ-ОД-300. В отличие от традиционных легководных тепловых реакторов ВВЭР, быстрый реактор БРЕСТ имеет интегральную компоновку. Его корпус - это не цельнометаллическая конструкция, как у ВВЭР, а металлобетонная конструкция, в которой предусмотрены металлические полости под размещение оборудования первого контура. Пространство между полостями при сооружении поэтапно заполняется бетонным наполнителем. Кроме того, корпус БРЕСТ - более крупногабаритный, доставить его можно только по частям, а финальная сборка возможна только в условиях строительной площадки ОДЭК", - прокомментировал главный конструктор реакторной установки БРЕСТ-ОД-300, генеральный конструктор проектного направления "Прорыв" Вадим Лемехов, чьи слова приводятся в сообщении.

Знаковое событие

Как считает директор АНО "Атоминфо-центр", главный редактор ресурса atominfo.ru Александр Уваров, начало монтажа реактора БРЕСТ - событие знаковое. "БРЕСТ - это во многом новая реакторная технология, это быстрый реактор с тяжелометаллическим теплоносителем (свинец). Хотя о перспективности этой технологии специалисты рассуждают давно (а если быть совсем точным, то о сочетании урана и свинца говорили еще до появления собственно атомной энергетики), до ее практического применения доходило только в СССР, где были разработаны реакторы с теплоносителем свинец-висмут для подводных лодок. Поэтому строительство БРЕСТа - событие во многом знаковое. Это первая серьезная попытка пройти на один шаг дальше, чем сделали наши предшественники в XX веке. Мне кажется, что мировая атомная отрасль соскучилась по чему-то принципиально новому, такому как проект БРЕСТ. И я рад, что это новое предлагают наша страна, наши специалисты-атомщики", - прокомментировал эксперт в интервью ТАСС начало монтажа реактора.