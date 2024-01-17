Комитет Думы одобрил совершенствование ликвидационных процедур для финорганизаций

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что законопроект направлен на урегулирование случаев, когда учредители финансовой организации или третьи лица заявляют о готовности погасить ее кредиторскую задолженность и после погашения намереваются приобрести право собственности на ее имущество

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование ликвидационных процедур в отношении финансовых организаций. Документ инициирован членом комитета Госдумы по бюджету и налогам Владиславом Резником. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 23 января.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что законопроект направлен на урегулирование случаев, когда учредители финансовой организации или третьи лица заявляют о готовности погасить ее кредиторскую задолженность и после погашения намереваются приобрести право собственности на ее имущество.

"Для страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов законопроектом предлагается установить правовые нормы, уже действующие в отношении кредитных организаций. Учредитель или третье лицо получают возможность подать заявление о намерении удовлетворить требования кредиторов после закрытия реестра таких требований. В заявлении о намерении предлагается указывать срок погашения, который не должен превышать один год", - пояснил он.

Если такой срок будет меньше трех месяцев, то соответствующее заявление должно императивно приниматься арбитражным управляющим, а процедура продажи имущества - приостанавливаться, сказал депутат. "Если срок составляет более трех месяцев, то такое заявление подлежит рассмотрению арбитражным судом. При этом процедура банкротства финансовой организации продолжается до момента предоставления заявителем денежных средств для погашения обязательств финансовой организации, включая продажу ее имущества на торгах", - сообщил Гаврилов.

Согласно документу, для удовлетворения требований кредиторов в Агентстве по страхованию вкладов открывается спецсчет, средства с которого списываются только по распоряжению конкурсного управляющего или арбитражного суда. Одновременно устанавливается обязанность кредиторов принять исполнение обязательств за счет средств, находящихся на таком спецсчете.

Комитет поддержал предлагаемые изменения, поскольку они стимулируют владельцев финансовой организации или третьих лиц, желающих сохранить либо приобрести имущество финансовой организации, более быстрыми темпами погасить ее задолженность перед кредиторами, пояснил Гаврилов.

Новый порядок повысит эффективность ликвидации

Как подчеркнул зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, законопроект расширяет нормы, действующие при ликвидации банков, на страховые компании и пенсионные фонды, а также корректирует порядок исполнения в конкурсном производстве обязательств кредитной организации за счет средств, предоставленных ее учредителями (участниками) или третьими лицами. Новый порядок проведения ликвидационных процедур повысит их эффективность для финансовых организаций, полагает депутат.