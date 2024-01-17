В ЕС призвали решить проблему нехватки рабочей силы за счет беженцев из Украины

Глава Международного центра по развитию миграционной политики Михаэль Шпинделеггер напомнил, что в Европе проживает более 4 млн украинских беженцев, не у всех из которых есть работа

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Украинские беженцы могли бы помочь с решением проблемы нехватки рабочей силы в Евросоюзе. Такое мнение выразил глава Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD) Михаэль Шпинделеггер в интервью газете Financial Times (FT).

"Если вы посмотрите на Германию, Австрию, Нидерланды, то увидите потребность в рабочей силе, внутри стран не хватает людей для работы в компаниях", - отметил он. При этом руководитель ICMPD напомнил, что в Европе проживает более 4 млн украинских беженцев, не все из которых имеют работу. По данным Фонда имени Фридриха Эберта, который приводит FT, в Дании трудоустроены 78% беженцев из Украины, в то время как в Бельгии их доля составляет всего 17%.

"Такой большой разброс - это [свидетельство того], что мы могли бы сделать больше", - сказал Шпинделеггер. Он пояснил, что подобные различия объясняются тем, что в странах ЕС действуют разные правила в отношении беженцев. Глава организации призвал "обеспечить рабочими местами как минимум половину украинцев в этом году", а в следующем - довести этот показатель до двух третей. "Это может быть очень хорошим решением, потому что они находятся здесь на законных основаниях и могут работать, если захотят", - добавил Шпинделеггер.