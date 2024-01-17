Свыше 100 проектов реализуют на "Гостехе" в ближайшие два года

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что с 2024 года начинается перевод на "Гостех" систем и сервисов субъектов страны

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Более 100 проектов, в том числе готовых сервисов и типовых решений для регионов, будут реализованы на платформе "Гостех" в ближайшие два года. Об этом в ходе "Дня цифровизации" на Международной выставке-форуме "Россия" сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В ближайшие два года на "Гостехе" будет реализовано более 100 проектов, в том числе готовых сервисов и типовых решений для регионов", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что с 2024 года начинается перевод на "Гостех" систем и сервисов субъектов России. По его словам, платформа позволяет использовать облачные вычислительные мощности и одновременно она дает доступ к прикладным сервисам, которые являются лучшими решениями, созданными ведущими российскими компаниями. "Благодаря специальной системе "Госмаркет" такие решения можно будет закупать прямо "с полки". Соответственно, органы власти смогут получать уже готовые компоненты, будь то системы управлении реестрами, прогнозного анализа данных с элементами ИИ, BI системы, для создания своих ГИС на "Гостехе", - отметил Чернышенко.

Он пояснил, что, как следствие, в разы сократятся сроки и стоимость разработки государственных информационных систем (ГИС).

Платформа "Гостех" разработана в целях сокращения сроков создания, развития ГИС, повышения эффективности и результативности процессов по их созданию и развитию, а также в целях поддержки разработок отечественных решений в области IТ. Правительство РФ определило, что функции оператора платформы выполняет Минцифры. Министерство также может передать их государственному казенному учреждению.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.