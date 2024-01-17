ФАС считает экономически обоснованной плату за доступ оборудования связи к электросетям

Служба сообщает, что правила недискриминационного доступа приняты в полном соответствии с нормативными актами и не нарушают права и интересы телеком-компаний

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Верховный суд поддержал позицию ФАС о нецелесообразности пересмотра правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи. Плата за доступ к инфраструктуре устанавливается на уровне экономически обоснованных расходов ее владельцев, сообщает ФАС России.

Сетевые компании обратились в Верховный суд РФ с иском о том, что некоторые положения разработанных ФАС России правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи противоречат закону "О связи". Операторы указали, что оспариваемые положения позволяют дважды компенсировать владельцу объекта инфраструктуры одни и те же расходы, навязывать невыгодные условия договора, а также возмещать расходы, которые фактически не были понесены владельцем инфраструктуры.

Согласно правилам, недискриминационный доступ может предусматривать применение экономически и технологически обоснованных дифференцированных условий доступа к инфраструктуре, подчеркивает ведомство. ФАС России отмечает, что тарифы на доступ операторов связи к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи устанавливаются на уровне экономически обоснованных расходов ее владельцев.

Также служба сообщает, что правила недискриминационного доступа приняты в полном соответствии с нормативными актами и не нарушают права и интересы телеком-компаний.

"Верховный суд поддержал доводы ФАС России и отказал операторам связи в удовлетворении иска о признании недействующими абзацев 1, 4, 5, 6, 8, 11 пункта 39 Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи", - следует из сообщения.