Эксперты отметили рекордный экспорт зерновых из РФ в I половине сельхозгода

В аналитическом центре "Русагротранс" сообщили, что Россия экспортировала 39 млн тонн зерновых и зернобобовых

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия в первой половине текущего сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года) экспортировала рекордные 39 млн тонн зерновых и зернобобовых. Об этом ТАСС сообщили в аналитическом центре "Русагротранс".

"Экспорт зерновых с учетом зернобобовых и муки в первой половине сезона 2023-2024 гг. составил рекордные 39 млн тонн. Это на 19% выше предыдущего максимума в 32,7 млн тонн, достигнутого в сезоне 2020-2021 гг. и на 28% выше результата первой половины прошлого сезона в 30,5 млн тонн", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в первой половине 2022-2023 сельхозгода экспорт зерновых был существенно ниже средних значений, так как компаниям нужно было время на адаптацию к изменениям рынка.

"Однако уже с октября 2022 года отгрузки восстановились, а с ноября вышли на рекордно высокие уровни", - рассказали в "Русагротрансе". Таким образом, за весь прошлый сельхозгод Россия экспортировала рекордный объем зерновых - 64,5 млн тонн, в то время как предыдущий рекорд по этому показателю был в 2017-2018 сельхозгоду - 56 млн тонн.

В середине декабря 2023 года Минсельхоз России подтвердил прогнозируемый экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном году (1 июля 2023 года - 30 июня 2024 года) в размере не менее 65 млн тонн.