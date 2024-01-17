Дума приняла в I чтении законопроект о порядке продажи доли банкрота в недвижимости

Согласно документу, организатор торгов обязан письменно известить совладельцев актива (если их не больше 20) о предстоящей продаже и наличии у них преимущественного права на покупку

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий правила продажи доли должника в общем объекте недвижимости в рамках процедуры банкротства. Совладельцы недвижимости, находящейся в общей долевой собственности, смогут в преимущественном порядке выкупить долю банкрота в этом объекте недвижимости по цене, сформировавшейся на торгах. Документ инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "О несостоятельности (банкротстве)". Законопроект разработан Минэкономразвития.

Согласно документу, организатор торгов будет обязан письменно известить совладельцев реализуемого актива о предстоящей продаже и наличии у них преимущественного права на покупку. Если число совладельцев больше 20, то адресного извещения не будет - достаточно публикации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснил, что цену доли предлагается установить равной цене, предложенной победителем торгов, или равной начальной цене продажи, если торги не состоялись. "Это позволит защитить права и законные интересы граждан, являющихся совместными собственниками имущества. Квартира, жилой дом, иной объект недвижимости останется у семьи должника. Также нововведение позволит снизить риск квартирного мошенничества", - отметил Сергей Гаврилов.