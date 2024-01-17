МТС не получала иск о компенсации морального вреда за "голую вечеринку"

При необходимости она представит свою позицию в суде, заявили в пресс-службе

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Компания МТС пока не получала иск с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. После ознакомления с иском позиция компании при необходимости будет представлена в суде, сообщили ТАСС в пресс-службе МТС.

"Компания МТС пока не получила иск, после ознакомления с предметом спора при необходимости представит свою позицию в суде", - рассказали в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что МТС не имеет отношения к данному мероприятию, не является его спонсором или организатором.

Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой и компании МТС с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку 21 декабря.

В аналогичном иске, который ранее вернул заявителям Хамовнический суд Москвы в связи с тем, что ответчик не проживает на территории района Хамовники, указывалось, что своими действиями по организации и проведению 21 декабря вечеринки в клубе "Мутабор" Ивлеева причинила истцам существенные нравственные страдания. В связи с этим они просили суд взыскать с ведущей компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей, а также обязать ее перечислить указанную сумму в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и запретить вести культурно-массовые мероприятия на территории России.

Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" стали многие известные певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста он был вновь арестован за мелкое хулиганство на 10 суток.-