"Северсталь" создает сеть мониторинга воздуха в Череповце

Завершить создание системы планируется в 2024 году, сообщили в компании

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Северсталь" создает систему мониторинга качества воздуха на основе мобильных станций, размещенных в девяти мониторинговых точках в Череповце, чтобы отслеживать изменения качества и оценить эффективность своих мероприятий в рамках проекта "Чистый воздух", говорится в сообщении компании. Завершить создание системы планируется в 2024 году.

В "Северстали" отметили, что за время реализации федерального проекта "Чистый воздух" фактическое снижение совокупного объема валовых выбросов Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) составило 47,1 тыс. тонн или 15,9% от уровня 2017 года, в 2024 году компания намерена снизить выбросы не менее чем на 20% от уровня 2017 года. С 2018 года компания инвестировала 20,1 млрд рублей на сокращение выбросов в атмосферу.

В настоящий момент на ЧерМК завершили 18 из 26 запланированных мероприятий в рамках участия компании в федеральном проекте "Чистый воздух".

Предполагается, что станции будут обеспечивать непрерывное наблюдение за качеством воздуха по основным загрязняющим веществам, в том числе по оксиду углерода, диоксиду азота, диоксиду серы, сероводороду. В компании отметили, что поставщиком оборудования выступила компания из Белоруссии.

"Северсталь" планирует закончить проект в 2024 году. В период пуско-наладки оборудования запланировано проведение сличительных испытаний с Гидрометеослужбой.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России.

Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.