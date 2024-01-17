Росалкогольтабакконтроль поддержал идею о рекламе российских виноделен на билбордах

Газета "Ведомости" ранее сообщила, что правительство поддержало соответствующий законопроект

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Росалкогольтабакконтроль поддерживает инициативу о размещении рекламы российских винодельческих хозяйств и терруаров на билбордах. Об этом ТАСС рассказали в ведомстве.

"В Росалкогольтабакконтроле поддерживают указанную инициативу", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на проект официального отзыва кабмина сообщила, что правительство поддержало законопроект, который разрешит размещать рекламу российских винодельческих хозяйств, терруаров на билбордах.