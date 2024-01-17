Минфин сообщил, что счет в евро в ФНБ в декабре 2023 года обнулился

По данным ведомства, объем ФНБ на 1 января 2024 года составил 11,965 трлн рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Объем ФНБ на 1 января 2024 года составил 11,965 трлн рублей, или 8% прогнозируемого на 2023 год ВВП РФ. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"По состоянию на 1 января 2024 г. объем ФНБ составил 11 965 074,7 млн рублей или 8,0% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", что эквивалентно 133 407,3 млн долл. США", - говорится в сообщении.

По данным на 1 января 2024 года, объем ликвидных активов ФНБ составил 5,01 трлн рублей (3,3% ВВП, прогнозируемого на 2023 год).

Отмечается, что совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах, за период с 15 по 31 декабря 2023 г. составила $4,6 млн, что эквивалентно 416,5 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 31 декабря 2023 года в совокупности составили 2,122 трлн рублей.

Продажа юаней, золота и евро из ФНБ для финансирования бюджета

В материалах Минфина РФ также сообщается, что Минфин РФ в декабре 2023 года продал 114,94 млрд юаней, 232,58 т золота в обезличенной форме и 573,7 млн евро из ФНБ для финансирования дефицита федерального бюджета РФ. Таким образом, счет в евро в ФНБ в декабре 2023 года обнулился.

"В декабре 2023 г. часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114 947,6 млн китайских юаней, 232 584,5 кг золота в обезличенной форме и 573,7 млн евро была реализована за 2 900 000,0 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. В результате данных конверсионных операций на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток", - говорится в сообщении.

На счетах ФНБ в ЦБ размещено 227,33 млрд китайских юаней, 358,96 т золота в обезличенной форме и 1,514 млрд рублей.