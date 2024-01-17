Эксперт: средняя скорость мобильного интернета в Москве за пять лет выросла в два раза

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что в столице скорость увеличилась до 63/2 Мбит/с

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Средняя скорость мобильного интернета в Москве за последние пять лет выросла в два раза и в 2023 году составила 63,2 Мбит/с. Об этом сообщил генеральный директор инфомационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в рамках "Дня цифровизации" на Международной выставке-форуме "Россия".

"Здесь мы выделили отдельно успехи, которые можно посмотреть в Москве. За последние пять лет скорость увеличилась практически в два раза - с 31 Мбит/с до 63/2 Мбит/с", - заявил Кусков, ссылаясь на данные исследований TelecomDaily, сделанных с помощью приложения "Мегабитус".

Также рост скорости мобильного интернета наблюдается в Санкт-Петербурге, Омске и Екатеринбурге. При этом средняя скорость по России на сегодняшний день составляет около 23 Мбит/с, отметил Кусков.

"Это более чем достаточно для просмотра видео высокой четкости, ведения каких-то презентаций, любых действий, которые на сегодняшний момент доступны любому пользователю", - рассказал гендиректор TelecomDaily.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.