Захарова сообщила, что Россия безвозмездно передала Мали 25 тыс. тонн пшеницы

По словам официального представителя МИД РФ, Москва намерена и далее содействовать странам Африки в преодолении социально-экономических проблем

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия намерена и далее содействовать странам Африки в преодолении социально-экономических проблем, Мали, в частности, безвозмездно передано 25 тыс. тонн пшеницы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"6 января в порт Конакри, Гвинейская Республика, морским путем было доставлено 25 тыс. тонн российской пшеницы, которая предназначена для передачи в качестве гуманитарной помощи Республике Мали, - сказала дипломат. - 9 января этот гуманитарный груз был официально передан малийским уполномоченным лицам".

Захарова отметила, что поставки были осуществлены в рамках выполнения решения президента РФ Владимира Путина, принятого в ходе второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге в июле 2023 года, о предоставлении целому ряду африканских государств российской поддержки в сфере продовольствия.

"Это уже четвертая поставка столь необходимых сегодня населению Мали российских товаров на безвозмездной основе. 7 июня, 18 июня и 6 декабря 2023 года по линии МЧС России малийцам переданы в общей сложности 50 тыс. тонн пшеницы, более 22 тыс. тонн удобрений", - сообщила официальный представитель дипведомства.

"Россия намерена и далее активно содействовать преодолению африканскими странами острых социально-экономических проблем, в том числе через оказание необходимой гуманитарной помощи", - подчеркнула Захарова.