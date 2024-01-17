Генсек ООН предупредил, что развитие ИИ несет серьезные непредвиденные риски

Влиятельные технокомпании в погоне за прибылью безрассудно пренебрегают правами человека, заявил Антониу Гутерриш

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) обладает большим полезным потенциалом для человечества, но в то же время его развитие чревато серьезными и непредвиденными рисками. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении к участникам Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Каждая новая итерация генеративного искусственного интеллекта повышает риск серьезных непредвиденных последствий. У этой технологии огромный потенциал с точки зрения устойчивого развития, но Международный валютный фонд только что предупредил о том, что [ИИ] с большой вероятностью усугубит неравенство", - сказал он.

Генсек всемирной организации отметил, что в погоне за прибылью влиятельные технологические компании "безрассудно пренебрегают правами человека, неприкосновенностью частной жизни и социальными последствиями".

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января. Его тема - "Восстановление доверия". Форум собрал свыше 2,8 тысячи руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов более чем из 120 стран. Россия не представлена на нынешней встрече, поскольку организаторы, как и в 2023 году, не направили ей приглашение.