Представители правительства Белоруссии обсудили совместные проекты с "Трансмашхолдингом"

По данным БелТА, участники встречи договорились обеспечить бесперебойные ежемесячные объемы поставок вагонокомплектов литья российского производства для вагоностроительных предприятий Белоруссии

МИНСК, 17 января. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик и министр промышленности страны Александр Рогожник обсудили с руководством российского АО "Трансмашхолдинг" на встрече в Москве реализацию совместных проектов компании и белорусских предприятий. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

"Стороны обсудили состояние дел по реализации совместного проекта ОАО "БЕЛАЗ" и АО "Коломенский завод". Договорились провести дополнительные полигонные и стендовые испытания коломенского двигателя на территории Беларуси с участием специалистов ОАО "БЕЛАЗ", ОАО "Минский моторный завод" и АО "Коломенский завод", а по их итогам провести доработку ранее поставленных двигателей и продолжить закупку очередной партии в рамках подписанного контракта", - приводит агентство фрагмент заявления белорусского Совмина.

Как сообщает БелТА, участники встречи договорились обеспечить бесперебойные ежемесячные объемы поставок вагонокомплектов литья российского производства для вагоностроительных предприятий Белоруссии. Кроме того, добавили в Совмине, представители правительства Белоруссии обсудили с руководством российского холдинга направления взаимной кооперации в сфере локализации производства сложных компонентов высокоскоростных редукторов для электротранспорта на территории Союзного государства.