В ФОМ заявили о росте уровня финансовой грамотности россиян

Руководитель группы "Финансовое поведение" Людмила Преснякова отметила, что в плане финансовой грамотности сейчас более продвинутой по сравнению с остальными возрастными группами выглядит молодежь

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Финансовая грамотность россиян продолжает улучшаться, сообщила в интервью ТАСС руководитель группы "Финансовое поведение" Фонда "Общественное мнение" Людмила Преснякова на площадке координационного центра правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

"Мы видим по исследованиям, что у взрослого населения многие аспекты финансовой грамотности меняются в лучшую сторону. Например, люди учатся постепенно создавать себе финансовый запас на случай непредвиденных обстоятельств. Если в начале реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ в 2017 году потолок был примерно треть, то к 2022 году почти половина населения уже имеет такой запас", - рассказала Преснякова, указав, что наблюдается и изменение степени ответственности в долговой сфере, когда люди понимают, что кредиты нужно возвращать.

Преснякова также отметила, что в плане финансовой грамотности сейчас более продвинутой по сравнению с остальными возрастными группами выглядит молодежь. По ее словам, несмотря на улучшение показателей финансовой грамотности, всегда существуют нерешенные проблемы, так как мир стремительно меняется и возникают новые вызовы. "Проблематика финансовой грамотности - это тема бесконечная, тоже самое, как заботе о здоровье. Эта практика должна быть с тобой всю жизнь", - указала она.

Преснякова подчеркнула, что в рамках утвержденной правительством РФ стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года внимание сфокусировано на всех возрастных категориях.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.