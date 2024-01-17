Глава МАГАТЭ заявил, что Саудовская Аравия близка к получению первого атомного реактора

Рафаэль Гросси отметил, что страна заинтересована в движении в этом направлении так же быстро, как это сделали соседские Объединенные Арабские Эмираты

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Королевство Саудовская Аравия находится на пороге получения первого в стране исследовательского атомного реактора. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Они [Саудовская Аравия] близки к получению своего первого исследовательского [атомного] реактора, построенного аргентинской компанией. Он станет своего рода инструментом для обучения местных инженеров и физиков-ядерщиков", - сказал он эмиратской газете The National на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Гросси, Саудовская Аравия заинтересована в движении в этом направлении так же быстро, как это сделали соседские Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Он также отметил, что ОАЭ "являются ярким примером той страны, которая смогла встроить в свою энергетическую систему гражданскую атомную энергетику за очень короткие сроки". "Одним из основных замечаний к атомной промышленности является тот факт, что ее развитие занимает слишком много времени и средств. Электростанция "Барака" стала наглядным примером того, что это вовсе не так", - резюмировал Гросси.

Первая в арабском мире атомная электростанция "Барака", расположенная в эмирате Абу-Даби, начала работу в 2020 году. Запуск первого из четырех энергоблоков состоялся 1 августа 2020 года, а введение в коммерческую эксплуатацию - 6 апреля 2021 года. В августе того же года был проведен успешный запуск второго энергоблока. После ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков, который планируется завершить в 2025 году, мощность станции составит 5,6 ГВт, что обеспечит около 25% потребностей страны в электроэнергии.