17 января, 10:46
Международная выставка-форум "Россия"

Чернышенко вручил награды за вклад в цифровую трансформацию отраслей экономики

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Шамиль Гафаров и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Артем Геодакян/ ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Шамиль Гафаров и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
© Артем Геодакян/ ТАСС

Вице-премьер наградил руководителей цифровой трансформации федерального и регионального уровней

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках пленарной сессии "Дня цифровизации" на международной выставке-форуме "Россия" наградил руководителей цифровой трансформации федерального и регионального уровней. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

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По распоряжению правительства РФ благодарность за вклад в реализацию проектов цифровой трансформации отраслей экономики объявили Анатолию Бобракову (Минвостокразвития РФ), Андрею Бударину (ФНС), Шамилю Гафарову (правительство Татарстана), Алексею Забозлаеву (правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), Александру Козлову (правительство Челябинской области), Светлане Кочетовой (Рособрнадзор), Ярославу Ракову (правительство Тульской области), Анатолию Якутину (до 2023 года - правительство Липецкой области).

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

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