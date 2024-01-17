Россия в 10 раз нарастила экспорт баранины в 2023 году

В свою очередь, крупными импортерами в РФ стали Иран, ОАЭ и Казахстан, сообщил "Агроэкспорт"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия в 2023 году, по предварительным данным, увеличила экспорт баранины в 10 раз по сравнению с 2022 годом, до более 10 тыс. тонн. Об этом сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

"В 2023 году Россия кратно увеличила экспорт баранины. По предварительным данным "Агроэкспорта", за 12 месяцев прошлого года на зарубежные рынки поставлено более 10 тыс. тонн баранины, тогда как в 2022 году объем отгрузок не превышал 1 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в топ-3 стран - импортеров российской баранины в 2023 году вошли Иран, ОАЭ и Казахстан.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал, что объем экспорта мяса из России в 2022 году превысил объем импорта. В то время, как сообщало ведомство, баранина экспортировалась в три страны, поставки выросли в пять раз по сравнению с 2021 годом, до 913 тонн.