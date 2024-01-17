DHL предупредила о возможной нехватке контейнеров в Азии из-за ситуации в Красном море

Глава компании Тобиас Майер отметил, что текущая ситуация в сфере морских перевозок не столь сложная по сравнению "с трудностями в логистической цепочке" во время пандемии COVID-19

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Гендиректор логистической компании DHL Тобиас Майер заявил, что перебои с поставками из-за ситуации в Красном море в ближайшее время могут привести к дефициту контейнеров в Азии. Его слова приводит агентство Reuters.

"Эта нехватка может возникнуть из-за того, что контейнеры не будут доставляться в азиатский регион в достаточном количестве, - сказал он. - Мы должны следить за развитием ситуации". При этом глава компании отметил, что текущая ситуация в сфере морских перевозок не столь сложная по сравнению "с трудностями в логистической цепочке, которые были три-четыре года назад" во время пандемии COVID-19.