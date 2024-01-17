"Автоваз" подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака

Варианты эмблемы выполнены в одном стиле - в виде буквы X, размещенной в овале

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге - "Автозавод Санкт-Петербург", перезапущенный "Автовазом" в июне 2023 года, подал заявки в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков, следует из данных на сайте ведомства.

Оба варианта выполнены в одном стиле - в виде буквы X, размещенной в овале. При этом один вариант - цветной, другой - черно-белый.

Как следует из заявки, под новой эмблемой будут выпускаться транспортные средства, автономные автомобили, электрические автомобили, автомобили на водородом топливе, автомобильные запчасти и аксессуары, а также игрушки, макеты, игрушечные модели.

Ранее "Автоваз" сообщал о планах представить в 2024 году новый бренд автомобилей, под которым будут выпускаться лицензионные авто сегментов C и D.