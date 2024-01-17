Решетников считает, что РФ "вполне по силам" обогнать экономику Японии

Министр экономического развития считает, что это может произойти при сохранении годового роста не ниже 2% ВВП

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. России "вполне по силам" обогнать экономику Японии в течение трех-четырех лет при сохранении годового роста не ниже 2% ВВП. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"По этому показателю (по паритету покупательной способности - прим. ТАСС) у нас экономика РФ в 2021 году обогнала экономику Германии, по итогам 2022 года мы это превышение за собой застолбили, ну и в принципе, если говорить шире, то перед нами экономика Японии. У нас с ними не такой большой разрыв. И если дифференциал в темпах роста сохранится, а экономика Японии растет меньше 1%, мы рассчитываем на рост выше 2%, то мы можем говорить, что в среднесрочном периоде, в течение трех-четырех лет нам вполне по силам обогнать по размерам и японскую экономику", - сказал он.

Как сообщал ТАСС ранее, по итогам 2022 года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию по паритету покупательной способности и по объему экономики. Такую оценку в августе 2023 года опубликовал Всемирный банк, обновив оценку ВВП стран мира на конец 2022 года.

По данным международной организации, Россия оказалась в пятерке самых крупных экономик мира. На первом месте рейтинга находится экономика Китая, на втором - США, на третьем - Индия, на четвертом - Япония, замыкает пятерку Россия.