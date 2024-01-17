Крупный производитель минеральной воды увеличит инвестиции в развитие в 2,7 раза

Значительная часть средств будет вложена в строительство минералопровода на территории Кисловодска

ПЯТИГОРСК, 17 января. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей минеральной воды в России - ООО "Холдинг аква" (производитель минеральных вод "Ессентуки 4", "Ессентуки 17", "Нарзан") в 2024 году направит на инвестиционное развитие около 800 млн рублей, что в 2,7 раза больше показателя прошлого года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор группы компаний "Холдинг аква" Святослав Вильк.

"Холдинг аква" в 2024 году планирует направить на инвестиционные цели порядка 800 млн рублей. В 2023 году на эти цели было направлено 300 млн рублей. Значительная часть средств будет вложена в строительство минералопровода на территории Кисловодска, обновление производственного оборудования и масштабирование успешного проекта по автоматизации скважин", - сказал Вильк.

По его словам, строительство минералопровода началось еще в конце 2023 года. "Он позволит обеспечить прямые поставки воды с Березовского участка Кисловодского месторождения на производственные площадки группы компаний "Холдинг аква", а также в санатории и клиники курорта. Это сократит время поставки воды, минимизирует соприкосновение "Нарзана" с внешней средой и человеком после его выхода на поверхность земли, а также значительно сократит использование автотранспорта и, как следствие, количество вредных выбросов в атмосферу. Общая протяженность минералопровода составит более 10 км, а завершить проект планируется уже в начале лета", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что также компания продолжит инвестировать средства в модернизацию добывающей инфраструктуры, бурение новых скважин и автоматизацию. Так, в 2024 году планируется масштабировать проект по внедрению системы автоматизации на скважинах. Пилотный проект, целью которого является повышение качества контроля за добычей воды, ее объемами и состоянием недр, уже был реализован на одной из скважин Ессентукского месторождения. Теперь же успешная практика будет применена на остальных объектах группы компаний.

"Холдинг аква" - крупное предприятие полного цикла в Кавказских Минеральных Водах по добыче, розливу и дистрибуции минеральной и питьевой воды. Кроме "Ессентуков", это "Нарзан", "Архыз Вита", "Ледяная жемчужина" и "Родные озера".