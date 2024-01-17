Решетников: рост цен на товары будет сдерживаться за счет роста внутреннего предложения

Годовая инфляция в России с 1 по 9 января 2024 года составила 7,44%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ускоренный рост цен на отдельные виды товаров будет сдерживаться за счет роста и поддержки внутреннего предложения. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"На фоне роста внутреннего спроса и структурной перестройки экономики, серьезным вызовом, как вы отметили, стала инфляция, - сказал Решетников. - Основной всплеск у нас произошел в конце лета - начале осени, на фоне в том числе и ослабления рубля, но благодаря мерам правительства и Банка России курс удалось стабилизировать, и по итогам года инфляция составила 7,4%, что даже несколько ниже нашего сентябрьского прогноза. В дальнейшем ускоренный рост цен на отдельные товары будет удерживаться за счет роста предложения и за счет максимальной поддержки экономики предложения".

Годовая инфляция в России с 1 по 9 января 2024 года составила 7,44%. Минэкономразвития прогнозирует уровень инфляции в 2024 году в 4,5%. В 2023 году этот показатель был зафиксирован на уровне 7,42%.